OneTake (tidligere kaldet Nuro.video) er en autonom AI-videoredigerer, der fuldt ud automatiserer videoredigeringsprocessen. Det er designet til at gøre det nemt og effektivt at oprette og udgive videoindhold. Ved at levere uredigerede råoptagelser er AI-videoeditoren i stand til hurtigt at transskribere, analysere og redigere optagelserne til en klar til udgivelse af video med titler, overgange og animationer. AI-editoren gør alt arbejdet for brugeren og hjælper dem med at skabe professionelle videoer med et enkelt klik. AI-editoren er designet til at spare tid og penge for videoskabere. Den kan redigere en video på 1,5 minutter, sammenlignet med de 2,5 dage det typisk ville tage en freelancer. Dette sparer brugere for hundredvis eller endda tusindvis af dollars om året. AI-editoren inkluderer også funktioner såsom automatiske kapitler, nøglefremhævningsresuméer og klikbare links og opfordringer til handling i videoen. OneTake AI er ideel til at skabe videokurser, hurtigt skabe gratis indhold til YouTube, skabe salgsvideoer og webinarer og tilføje mere værdi til eksisterende indhold. Det er designet til at være nemt at bruge, med en editor lige så nem at bruge som et tekstdokument. Det inkluderer også en videoafspiller, der kan indlejres på websteder uden annoncer. Samlet set er OneTake AI en kraftfuld AI-videoredigeringssoftware, der kan hjælpe brugere med at skabe professionelt videoindhold hurtigt og effektivt.

Websted: onetake.ai

