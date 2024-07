Novable er en AI-drevet teknologiplatform, der muliggør opstarts- og innovationsscouting. Platformen sigter mod at levere en klientfokuseret metode til innovationsspejling, der kombinerer DeepMatching™-teknologi med ekspertindsigt. Platformen inkluderer funktioner såsom professionel scouting, validering og engagementssupport, som hjælper virksomheder med at finde de bedst passende startups på så lidt som to dage. Novable giver adgang til et kontekstuelt netværk, der inkluderer webstedsindhold, sociale feeds, nyheder, patenter og økonomi fra over 0 millioner innovative virksomheder på tværs af 0+ lande og 0+ emner. Virksomheder kan indsende søgninger i naturligt sprog, følge guiden og få øjeblikkelige og personlige resultater, der matcher deres behov. Platformen kan spare hundredvis af timer ved at filtrere støjen fra og kun levere det, der betyder noget. Novable er blevet betroet af nogle af de mest visionære innovationsprofessionelle med en tilfredshedsrate på 97 % ifølge Trustpilot. Platformen tilbyder også forskellige ressourcer såsom kundehistorier, en e-bog og en blog for at hjælpe virksomheder med at blive inspireret og holde sig ajour med de seneste innovationstrends. Sammenfattende er Novable et kraftfuldt værktøj designet til at hjælpe virksomheder med at opdage morgendagens innovationer i dag. Platformen sigter mod at give en problemfri og effektiv oplevelse gennem sin AI-drevne teknologi, ekspertindsigt og et kontekstuelt netværk, der tilbyder en omfattende forståelse af opstarts-økosystemet.

Websted: novable.com

