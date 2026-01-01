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Notion er en produktivitets- og arbejdsområde-app designet til notetagning, projektstyring, opgavesporing og videnorganisering. Den kombinerer sider, databaser, kalendere og samarbejdsværktøjer i én fleksibel platform, så enkeltpersoner og teams kan skabe arbejdsgange, der passer til deres behov.
Brugere kan bygge strukturerede noter, administrere to-do-lister, spore projekter og organisere information med tilpassede skabeloner og linkede databaser. Notion understøtter også samarbejde i realtid, kommentarer, deling og tilladelser, hvilket gør det velegnet til teamplanlægning, dokumentation og interne videnbaser. Dens blokbaserede editor gør det muligt at arrangere indhold med tekst, tabeller, tjeklister, indlejringer og andre elementer i et enkelt arbejdsområde.
Appen bruges almindeligvis som en personlig organisator, teamwiki, indholdsplanlægger og letvægtsprojektstyringsværktøj. Dens vigtigste værdi ligger i at kombinere dokumentoprettelse og databasestyring i en enkelt app, der hjælper brugere med at holde relaterede oplysninger forbundet og tilgængelige på tværs af enheder.
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