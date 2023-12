Er du en bogmærker? Kan du lide at gemme ting, du læser online, arkivere websider for at vende tilbage til senere en dag i fremtiden? Kæmper du med at huske, hvad det var, du kunne lide ved det lange stykke, som du brugte en halv time på at læse? Finder du kommentarer fra diskussionstråde lige så interessante og værdifulde som de artikler, du læser? Hvis du svarede "ja" til et af disse spørgsmål, så er Notado måske noget for dig! Notado er en content-first tilgang til online bogmærke, hvor de afsnit og sætninger, der giver dig lyst til at bogmærke noget, behandles som førsteklasses borgere frem for stykker af yderligere metadata. Med Notado fokuserer dine bogmærker omkring valg af tekst, som er fuldt søgbare og kan organiseres, men det giver mening for dig med et kraftfuldt automatisk tagging-system. Du tænker måske "Jeg bruger allerede Pinboard, Instapaper og Readwise, og jeg vil ikke ændre hele min arbejdsgang bare for at prøve denne Notado-ting..." - jeg hører dig! De originale websider for hver note, som du gemmer til Notado, kan også automatisk synkroniseres til Pinboard, Instapaper og Readwise!

Websted: notado.app

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Notado. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.