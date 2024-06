Nocodelytics er designet til at gøre sporingsmålinger på Webflow-websteder enkel og ligetil. Det giver brugerne mulighed for at spore forskellige brugerinteraktioner såsom knapklik, linkklik, CMS-elementengagement og søgninger på stedet. Nøglefunktioner: * Spor klik på knapper og links med blot et par klik, uden at der kræves nogen kodning. * Se, hvad brugerne søger efter på webstedet, hvilket kan hjælpe med at informere indhold og funktionsudvikling. * Integreres med andre Webflow-værktøjer som Jetboost og Memberstack for at give dybere indsigt. * Tilbyder enkle visualiseringer og dashboards, der kan indlejres direkte på Webflow-webstedet. * Giver brugervenlige, GDPR-kompatible analyser med fokus på databeskyttelse.

Websted: nocodelytics.com

