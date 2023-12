I en verden, hvor sande fakta er en mangelvare, har der aldrig været et større behov for en pålidelig, upartisk kilde til information om, hvad der foregår i verden - eller et større behov for inspiration gennem gode ideer. Fra kunstig intelligens til klimaændringer, fra de seneste innovationer inden for sundhed til mysterierne om kvantefysik og det menneskelige sind, New Scientist dækker de ideer og innovationer, der betyder noget.

Websted: newscientist.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med New Scientist. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.