Natural Language Playlist udforsker det rige og komplekse forhold mellem sprog og musik og bruger Transformer-sprogmodeller til at bygge afspilningslister. Musikanbefaling er noget, der er "låst bag lukkede døre" i mangel af et bedre udtryk. Du skal vente en uge på dine sange, finde den rigtige sangradio eller håbe på, at en algoritme spytter det ud, du leder efter. Ved at give dig direkte forespørgselsadgang til intelligente musikanbefalinger håber jeg, at jeg kan udvide din musikalske horisont og få dig til at støde på nogle gode melodier.

Websted: naturallanguageplaylist.com

