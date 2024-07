Musico er en generativ AI-softwaremotor, der er specialiseret i musikskabelse. Systemet bruger en blanding af traditionelle og moderne maskinlæringsalgoritmer til at generere forskelligartet, copyright-fri musik. Dens generative tilgang understøtter musikskabere i deres produktionsproces ved at tilbyde adaptiv lyd, der kan tilpasse sig dens kontekst i realtid. Musikken genereret af Musico spænder fra semi-assisteret til fuldautomatiske kompositioner, der giver løsninger til både professionelle musikere og ikke-musikere. Musico bringer også innovationer som AI-assisteret komposition til bordet, hvilket muliggør generering af uendelige melodier, beats og harmonier, der kan reagere på skaberens input. En app ved navn 'Impro' giver musikere og kunstnere mulighed for at generere musik i realtid ved intuitivt at styre Musico med bevægelser. Dens motor kan kortlægges og reagere i realtid på forskellige styresignaler, hvilket giver uendelige interaktionsmuligheder. Desuden udforsker Musico aktivt forholdet mellem musik og fortælling for at udvikle et næste generations soundtrack-plugin til historiefortællere, spiludviklere og professionelle på tværs af medier.

Websted: musi-co.com

