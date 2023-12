Få R50 RABAT på din første ordre på Mr D Food. Brug bare 125 kr og brug kampagnekoden DEAL50 ved kassen! Download appen nu for at låse op for R50 OFF-belønningen. Nu kan du spise til dit hjerte med over 7.000 restauranter på appen. Betal med kontanter, kort eller EFT. Vi leverer til over 2600 forstæder på tværs af SA.

Websted: mrdfood.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Mr D Food. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.