Monnify er en betalingsgateway for virksomheder til at acceptere betalinger fra kunder, enten på en tilbagevendende eller engangsbasis. Monnify tilbyder en nemmere, hurtigere og billigere måde for virksomheder at få betalt på deres web- og mobilapplikationer ved hjælp af praktiske betalingsmetoder for kunder med de højeste succesrater, der kan opnås i Nigeria. Du kan opkræve betalinger fra dine kunder via kort og kontooverførsler på din webplatform ved nemt at integrere vores web-SDK. Monnifys mobile SDK giver dig mulighed for at modtage kort- og kontooverførselsbetalinger fra dine kunder i appen. Vores veldokumenterede API'er giver dig alt, hvad du behøver for at bygge dine tilpassede projekter og produkter. Ved at bruge Monnify kan dine kunder foretage betaling til dig på din hjemmeside eller app ved at starte en simpel interbankoverførsel ved hjælp af USSD, internetbank eller deres mobilbankapp. Monnify giver dig mulighed for at modtage betalinger via debetkort online, mens du tilbyder de mest konkurrencedygtige transaktionsgebyrer, der kan opnås.

Websted: monnify.com

