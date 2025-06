ミンネ (minne) er en app til køb og salg af håndlavede varer fra over 700.000 kunstnere og brands, som tilbyder unikke items til det daglige liv.

Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Minne - Minne.com. Et af de største håndlavede markeder i Japan med over 700.000 kunstnere og mærker. Dit liv kan ændre sig lidt ved at møde en vare, som du synes er den.

Websted: minne.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ミンネ (minne). Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.