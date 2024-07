Mindreader er et kunstig intelligens-værktøj designet til at hjælpe virksomheder med at forbedre deres kundestyring og kommunikationsevner. Det udnytter AI-profileringsteknikker, der er blevet undervist i førende banker, forsikrings- og ejendomsselskaber i Asien. Ved at bruge klienters profilbilleder eller digitale spor (såsom opslag på sociale medier og chatbeskeder), analyserer Mindreader lingvistik og fysiognomi for at forudsige deres psykologiske type på tværs af fire kategorier: Knight, Explorer, Healer og Wizard. Værktøjet giver personlig indsigt og anbefalinger til forskellige kommunikationsscenarier, lige fra tilgang til indsigelseshåndtering. Det hjælper brugerne med at forstå den bedste måde at interagere med kunder på baseret på deres personlighedstræk, præferencer og kommunikationsstile. Mindreaders mål er at forbedre kommunikationen og fjerne barrierer ved at opdage og tilpasse sig hver enkelt kundes profil. Udtalelser fra kunder har fremhævet fordelene ved at bruge Mindreader, såsom at lukke aftaler mere effektivt, forstå kundernes sprog og præferencer og spare tid og kræfter på at præsentere information. Værktøjet har også været omtalt i forskellige medier. Virksomheder, der bruger Mindreader, kan forvente at minimere konflikter, forbedre medarbejderfastholdelsen og spare tid ved at designe præsentationer, der giver genlyd hos kunderne og appellerer til deres underbevidste sind. Værktøjet destillerer fysiognomi og lingvistik til praktiske værktøjer, der forbedrer kommunikationen. For mere information og svar på ofte stillede spørgsmål kan brugere besøge Mindreader-webstedet eller kontakte teamet direkte.

Websted: themindreader.ai

