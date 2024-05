Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

I modsætning til ældre produkter som Zoom, revolutionerer MemoriaCalls Meeting Intelligence-funktioner i appen den måde, brugerne interagerer med deres møder på til en brøkdel af prisen. Med MemoriaCall skal du blot stille ethvert spørgsmål om dit møde, og inden for få sekunder vil du modtage et præcist svar. Ikke mere manuel notetagning eller glemte detaljer på kontoret eller på farten. MemoriaCall transskriberer automatisk brugermøder, giver AI-drevne opsummeringer og fungerer endda som deres intelligente mødeassistent. Med fildeling i appen, arkiver og avancerede søgefunktioner er alle brugermødeinformation lige ved hånden. Oplev problemfri integration og boost din organisations rentabilitet ved at tilføje 1000-vis af produktivitetstimer om året til din bundlinje.

Websted: memoriacall.com

