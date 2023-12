Malt er den mest innovative markedsplads for freelancere i Europa. Malt er landsbaseret. Vi er fuldt tilgængelige i: - BE: www.malt.be Belgien (Holland) - BE: fr.malt.be Belgien (fransk) - THE: www.malt.de Deutschland (tysk) - DE: en.malt.de Tyskland (engelsk) - ES: www.malt.es Spanien (spansk) - ENG: www.malt.fr Frankrig (fransk) - FR: one.malt.fr Frankrig (engelsk) - NL: www.malt.nl Holland (Holland)

