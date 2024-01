Alternativer - Magentrix

PartnerTap

partnertap.com

PartnerTap er en datadrevet opdagelsesplatform til partnerindtægter. PartnerTap giver partner-, kanal- og salgsteam alt, hvad de har brug for for at automatisere kontotilknytning, dele partnerpipeline i realtid, identificere nye whitespace-salgspersonale og begynde at sælge sammen med partnere. Virk...