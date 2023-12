Maekersuite is a video pre-production platform which helps businesses to research niches and trends as well as optimise their content creation process by leveraging fine-tuned AI models to enable enhanced video script writing.

