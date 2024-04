MachEyes udvidede analyseplatform transformerer den måde, organisationer integrerer deres data, beslutninger og operationer på. Mens nuværende business intelligence-platforme kun besvarer "hvad"-spørgsmål om data, hjælper MachEye brugere med at besvare "hvad, hvorfor og hvordan"-scenarier for alle i en organisation. Beslutningstagere på ethvert niveau kan nu modtage handlingsorienteret indsigt og anbefalinger gennem en "Google like" søgeoplevelse og "YouTube like" audiovisuel oplevelse, foruden diagrammer og selvbetjeningsanalyse. MachEye tilføjer en handlingsvenlig "play"-knap til data! For mere information, besøg https://www.macheye.com.

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MachEye. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.