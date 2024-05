LOGYTalks er en alt-i-ét virtuel mødeplatform, der er bestemt til at samle fagfolk fra forskellige felter for at skabe en engagerende mulighed for alle virksomhedsejere til at være mere synlige, og det er ved at interagere vertikalt med fremvisere, virksomhedsejere og enkeltpersoner, der kunne være interesserede i din virksomheds område.

Websted: logytalks.com

