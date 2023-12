Lithic gør det nemt at oprette betalingskort for at aktivere og kontrollere udgifterne. Designet til udviklere, Lithics tilgængelige byggeklodser reducerer tiden til markedet, låser op for nye indtægtsstrømme og skalerer med din forretning i udvikling. Uanset om du opretter betalingskort til dine kunder, optimerer back-office operationer eller forenkler udbetalinger, gør Lithic det nemt at starte uden at skulle gennem lange MSA'er eller salgsdemoer. Prissætningen er enkel, uden dyre månedlige gebyrer.

