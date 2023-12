LINE WORKS er et værktøj, der giver al den kommunikation, du har brug for til arbejdet i én app, inklusive LINE-chatten og frimærker, samt en kalender og adressebog. Hver virksomhed, organisation eller team kan registrere og bruge LINE WORKS, og den første person, der starter LINE WORKS kan tilføje/invitere medlemmer til at starte kommunikation. Med LINE WORKS kan folk fra forskellige generationer og IT-erfaring kommunikere mere smidigt, uanset virksomhedens størrelse, branchetype eller jobtype ! Business chat: LINE WORKS er et værktøj, der giver dig mulighed for at gennemføre al den kommunikation, der er nødvendig for arbejdet, i én app, inklusive den velkendte chat og stempler fra LINE, samt en kalender og adressebog. Hver virksomhed, organisation eller team kan registrere og bruge LINE WORKS, og kommunikationen begynder, når den første person, der åbner LINE WORKS, tilføjer/inviterer medlemmer. Med LINE WORKS kan du lette kommunikationen mellem mennesker af forskellige generationer og IT-erfaring, uanset virksomhedsstørrelse, branche eller erhverv!

