LINE for Business

En tjeneste, der giver virksomheder mulighed for at kontakte brugere, mens de blander sig ind i deres daglige liv, ligesom at bruge LINE til at kommunikere med venner og familie.

Websted: line.biz

