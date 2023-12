Lexia® PowerUp Literacy® fremskynder læsefærdigheder for elever i klasse 6-12, som er i risiko for ikke at opfylde College- og karriereklare standarder. PowerUp, der har vist sig at være op til fem gange så effektiv som den gennemsnitlige læseintervention i ungdomsskolen, gør det muligt for eleverne at lave flere års vækst på et enkelt akademisk år.

Websted: lexialearning.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Lexia PowerUp Literacy. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.