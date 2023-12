Kutt er en peer-to-peer (P2P) sport og social gaming platform, der giver venner og fremmede mulighed for at bruge deres viden om sport og andre markeder til at konkurrere mod hinanden i en række forskellige konkurrencer. Kutts flagskibsprodukt er vores sportsvæddemålsplatform, et færdighedsspil på næste niveau, hvor du kan konkurrere mod dine venner og andre brugere ved korrekt at forudsige udfaldet af sportsbegivenheder. Konkurrence er så meget sjovere, når det er socialt - på Kutt har alle en brugerprofil, så du altid ved præcis, hvem du konkurrerer mod (og du kan altid sende den person en personlig besked, der fortæller dem, hvor meget mere du ved om spil, end de gør). Med detaljeret registrering giver Kutt en sjov måde at spore din præstation i forhold til dine konkurrenter, og vores apps Leaderboard-funktion viser de brugere i fællesskabet, der har den bedste forudsigelsesrekord.

Websted: kutt.com

