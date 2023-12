Krishna.com er et websted, der handler om Krishna, bragt til dig af BBT Online Ministry Inc, en non-profit organisation med det formål at dele Lord Krishnas lære på internettet og varetage de forskellige behov og interesser hos studerende, lærere , lærde, spirituelle søgende, det hinduistiske samfund, hengivne og alle andre interesseret i praktisk åndeligt liv. Informationen præsenteret på Krishna.com er baseret på hellige tekster, herunder Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita og beslægtede Vaishnava-skrifter, oversat fra sanskrit og bengali med udførlige kommentarer af vores åndelige mester Hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupadanta Swami. Grundlægger-Acharya af International Society for Krishna Consciousness. Vi letter også internetdistributionen af ​​spirituel litteratur udgivet af Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Vores spirituelle principper og forskrifter er dem fra International Society for Krishna Consciousness, opsummeret i syv formål.

