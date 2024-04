Kore.ai er en førende udbyder af avanceret kunstig intelligens med ti års erfaring i at hjælpe virksomheder med at realisere forretningsværdi gennem sikker og ansvarlig brug af kunstig intelligens. Virksomhedens innovative platform, no-code værktøjer og løsninger bruges til at levere end-to-end kunde- og medarbejderoplevelser fra automatiseret til menneskelig assisteret og til at bygge generative AI-aktiverede applikationer. Kore.ai har en åben tilgang, der giver virksomheder mulighed for at vælge de LLM'er og infrastruktur, der bedst opfylder deres forretningsbehov. Kore.ai, som er betroet af over 200 partnere og 400 Fortune 2000-virksomheder, hjælper dem med at navigere i deres AI-strategi. Virksomheden har en stærk patentportefølje inden for kunstig intelligens og er blevet anerkendt som en leder og en innovator af topanalytikere. Med hovedkontor i Orlando Kore.ai har et netværk af kontorer til at støtte kunder, herunder i Indien, Storbritannien, Mellemøsten, Japan, Sydkorea og Europa.

