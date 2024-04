Alternativer - Just-Eat.ch

Ordermyfood

ordermyfood.io

Ordermyfood er designet til at være brugervenligt, med intuitive menuer og overskuelige muligheder, der er lette at forstå for både restaurantejere og kunder. Det giver kunderne mulighed for at tilpasse deres ordrer, tilføje særlige anmodninger og foretage betalinger via deres telefoner med lethed. ...