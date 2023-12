Jooto er et opgave- og projektstyringsværktøj i Kanban-stil, der bruges af over 260.000 mennesker. Den grundlæggende handling er bare træk og slip. Du kan også administrere opgaver ved hjælp af Gantt-diagrammer og på tværs af projekter. Det er lettere at forstå status for projektmedlemmer, hvilket gør ledelsen lettere.

Websted: jooto.com

