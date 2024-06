Jetscribe.ai er en AI-transskriptionstjeneste, der giver dig mulighed for at konvertere lyd- eller videooptagelser såsom webinarer, podcasts, prædikener eller lydnoter til skrevet tekst med hastighed og nøjagtighed. Det giver også mulighed for at omdanne dine transskriptioner til rigt indhold såsom resuméer, blogindlæg, shownoter, højdepunkter og mere. Velegnet til podcastere, marketingfolk, journalister, kirkelige ministerier, forskere, studerende og alle, der har brug for transskriptionstjenester.

Kategorier : Productivity Transskriptionssoftware

Websted: jetscribe.ai

