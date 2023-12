Intelifi er et akkrediteret baggrundstjekfirma, der servicerer jobbaggrundstjek over hele landet til 10.000+ virksomheder, inklusive personalebureauer, sundhedspleje og menneskelige ressourcer. Vores proprietære software, EMERGE, er i sin 5. generation og er blevet en førende før-ansættelsesscreeningssoftware i branchen. Med over 40 forskellige dataleverandører, flere ATS-integrationer og et stærkt team af seniorudviklere, er Emerge blevet anerkendt af PBSA som en førende udbyder af baggrundsscreening.

Websted: intelifi.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Intelifi. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.