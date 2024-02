Alternativer - Humantic AI

Pocus

pocus.com

Pocus forvandler data til omsætning. Kombiner al produktbrug og hensigtssignaler, dit team har brug for for at prioritere de bedste muligheder og tage hurtige handlinger. Pocus hjælper dig med at bygge pipeline baseret på rigtige købssignaler, ikke dit teams bedste gæt (om det er at lande nye logoer...