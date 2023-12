Homerun er et onlineværktøj, der hjælper SMB'er med at foretage meningsfulde ansættelser med smukt stilede jobopslag og tilpassede ansøgningsskemaer. Homerun giver et klart overblik over dine kandidater, så I nemt kan kommunikere og gennemgå dem sammen som et team – alt sammen fra én enkel og smuk app.

Websted: homerun.co

