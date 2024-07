Harvey er en AI-platform, der er specielt designet til den juridiske sektor, der leverer skræddersyede værktøjer til eliteadvokatfirmaer. Harvey udnytter store sprogmodeller, der er trænet i komplekse juridiske opgaver, og finjusterer dem derefter med domæneekspertise, hvilket gør det i stand til at håndtere store juridiske udfordringer på tværs af alle praksisområder, jurisdiktioner og juridiske systemer. Platformen tilbyder en række produkter til at øge forskellige juridiske arbejdsgange, herunder forskning og dokumentanalyse. Med Harvey kan brugere besvare indviklede forskningsspørgsmål baseret på pålidelige love og regler, sammen med at skabe, analysere, sammenligne og forespørge på forskellige typer juridiske dokumenter ved hjælp af naturligt sprog. Harvey tilbyder også en styringsfunktion, der giver advokater hidtil uset synlighed i deres firmas produktivitet, hvilket giver dem mulighed for at spore arbejde, der er oprettet på platformen af ​​advokat, klientsag, praksisområde osv. Denne funktion sikrer finkornet kontrol over brug og data herkomst. Harvey prioriterer sikkerhed og implementerer høje industristandarder gennem sin implementering på Microsoft Azure, hvilket sikrer, at virksomhedens data altid er sikre. Desuden giver det omfattende sikkerhedsakkrediteringer og rådgives af topsikkerhedseksperter.

Websted: harvey.ai

