Friske hacks hver dag. Hackaday serverer friske hacks hver dag fra hele internettet. Vores legende indlæg er guldstandarden inden for underholdning for ingeniører og ingeniørentusiaster. Vi tager udtrykket "Hacking" tilbage, som er blevet forsuret i offentlighedens sind. Hacking er en kunstform, der bruger noget på en måde, som det ikke oprindeligt var tiltænkt. Denne meget kreative aktivitet kan være meget teknisk, simpelthen smart eller begge dele. Hackere soler sig i herligheden ved at bygge det i stedet for at købe det, reparere det i stedet for at smide det, og plyndre deres skraldespande efter nye projekter, hver gang de kan stjæle et øjeblik væk. Vores forside er en blanding af hacks fra hele fællesskabet samt vores eget originale indhold. Vi bestræber os på at fremme fri og åben udveksling af ideer og information. Vi uddanner dem, der lige har lært Hack-kunsten, og giver inspiration til de garvede veteraner. Vær ikke genert; hvis du vil vise dit projekt frem, eller har fundet noget sejt af en andens, som fortjener at deles, så send os et link!

