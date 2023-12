Groupeasy løser de almindelige kommunikations-, organisations- og planlægningsproblemer, som enhver type gruppe står over for, med kraftfuld, ligetil software, der indeholder den helt rigtige mængde proces og struktur – hvilket styrker personale, ledere og gruppemedlemmer. Groupeasy er en alt-i-en webbaseret platform, der er pristilgængelig, privatlivsfokuseret (ingen annoncer) og fællesskabsbaseret. Vi er produktivitetsværktøjet for grupper, der fortsætter over tid, stræber efter vækst og forbinder mennesker med fælles formål.

Websted: groupeasy.com

