Upload og analyser et stort antal dokumenter med kraften fra Google Søgning, AI og maskinlæring. Pinpoint er et forskningsværktøj, der hjælper journalister og akademikere med at udforske og analysere store samlinger af dokumenter. Ved at bruge Pinpoint kan du uploade og søge i hundredtusindvis af dokumenter, billeder, e-mails, håndskrevne noter og lydfiler efter specifikke ord eller sætninger, steder, organisationer og personer. Samarbejd med andre ved at dele adgang til din samling, fremhæve tekst og dele links til specifikke dokumenter eller tekstvalg.

Websted: journaliststudio.google.com

