Google Alerts er en tjeneste til registrering og notifikation af indholdsændringer, der tilbydes af søgemaskinefirmaet Google. Tjenesten sender e-mails til brugeren, når den finder nye resultater – såsom websider, avisartikler, blogs eller videnskabelig forskning – der matcher brugerens søgeterm(er). I 2003 lancerede Google Google Alerts, som var resultatet af Naga Katarus indsats. Hans navn er på de tre patenter for Google Alerts. Google rapporterede, at systemet ikke fungerede korrekt i 2013: "vi har nogle problemer med, at Alerts ikke er så omfattende, som vi gerne vil". Tjenesten er dog stadig operationel og fuldstændig tilgængelig over hele verden. Google Alerts stod fortsat over for kritiske ydeevneproblemer og midlertidig regional utilgængelighed, men Googles tekniske support har med succes løst de rapporterede problemer af brugere på dets officielle forum. Indeksering er et begreb, der er kendt i SEO-fællesskabet, når Google sender sine bots ud for at crawle et websted og siden tilføjes til deres database og vil komme op, når en bruger indtaster et bestemt sæt søgeord. DigitalGov udtrykker det på denne måde: "Hvis hjemmesiden er optimeret korrekt, vil Google og andre søgemaskiner spidere og indeksere siderne og deres respektive søgeord, hvilket gør det muligt for regeringens hjemmeside at dukke op højt på søgemaskinerne, når en bruger søger efter relateret information. "

