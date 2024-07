GoodVision er et AI-drevet værktøj designet til trafikmodellere og landinspektører i smarte byer. Det tilbyder automatiseringsværktøjer til forskellige stadier af trafikprojekter, herunder AI-trafikdataindsamling, trafikmodellering og trafikkontrol i realtid. Med GoodVision kan brugere nemt indsamle trafikdata til deres undersøgelser og drage fordel af automatiseret trafikmodelkalibrering, hvilket sparer tid på manuelt arbejde. Værktøjet leverer også detaljerede og nøjagtige trafikhændelser til trafikkontrolsystemer i realtid. GoodVision udnytter AI og big data-analyse til at levere adaptive trafikstyrings- og byplanlægningsløsninger, der tillader trafikken at flyde baseret på meget nøjagtig trafikindsigt. Dette hjælper med at løse trafikpropper i byerne, som fører til luftforurening, ulykker og betydelige økonomiske tab. Trafikstyring er blevet et afgørende og komplekst problem for kommuner globalt. Udtalelser fra kunder viser, at GoodVision er en professionel partner, der tilbyder værdi med billedgenkendelsesteknologi og produkter. Det er rost for sin innovationskapacitet og bidrag til succesrige forskningsprojekter. Værktøjet betragtes som avanceret, hurtigt, pålideligt og giver visuelle repræsentationer, der letter datafortolkning for forskellige mobilitetsflows. GoodVision tilbyder flere produkter, herunder GoodVision Video Insights og GoodVision LiveTraffic. Virksomheden leverer også ressourcer såsom en blog, casestudier og en hjælpeportal. Det er betroet af forskellige organisationer og giver brugerne mulighed for at abonnere på dets nyhedsbrev for de seneste opdateringer og nyheder. Privatlivspolitikker og servicevilkår er også tilgængelige på deres hjemmeside.

Websted: goodvisionlive.com

