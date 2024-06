Godmode er en webplatform til at få adgang til autoGPTs og babyAGIs automatiseringsevner. AI-agenter er stadig i deres vorden, men de vokser hurtigt i kapaciteter, og vi håber, at Godmode vil gøre det muligt for flere mennesker at benytte sig af autonome AI-agenter selv i dette tidlige stadie. Godmode er inspireret af Auto-GPT og BabyAGI og understøtter GPT-3.5 & GPT-4. Godmode er et projekt af @_Lonis_ og @emilahlback. Tilmeld dig vores Discord-server for at få hjælp, diskutere projektet og få besked om opdateringer.

Websted: godmode.space

