GliaStudio er en automatiseret videoplatform, der giver teams mulighed for at sprede indhold med korte videoer. Den bruger AI-teknologi til at omdanne artikler til videoer på få minutter. Den har automatisk tekstresumé for at kondensere lang tekst til korte resuméer, rigelige medieressourcer til at visualisere med forskellige medieaktiver og brandede temaer og funktioner, der kan tilpasses til ensartet branding. GliaStudio giver også brugere mulighed for at frigøre 50 % af indholdsskabernes tid, så de kan engagere sig i mere kvalitativt arbejde. Med GliaStudio kan teams generere videoer fra nyhedsindhold, sociale indlæg, live sportsbegivenheder og statistiske data på få minutter og øge videoproduktionsvolumen med 10X. GliaStudio er betroet af indflydelsesrige udgivere som Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT og ZHIBO. Det giver også gratis adgang til medieaktiver af høj kvalitet.

Websted: gliacloud.com

