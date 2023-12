Giddh er en komplet cloud-regnskabssoftware med alle de nødvendige funktioner som hovedbog, bogføring, fakturering, inventar, forskellige typer rapporter, GSTR1, GSTR2, GST3B-arkivering og mange flere. Giddh beregner alle data automatisk og genererer forskellige typer rapporter. Det er så let at forstå, at du kan tage et kig på hele din virksomheds økonomi selv uden hjælp fra en revisor. Det kan tilpasses fuldstændigt og opfylder alle behovene i din virksomhed i henhold til dine krav.

Websted: giddh.com

