GaGaNode, den næste generation af decentraliserede bolig-IP + båndbredde-markedsplads, har til formål at afhjælpe den globale mangel på IPv4-adresser med Web3.0-teknologi. GaGaNode er udviklet til at hjælpe brugere med at mestre ledige hjemmebåndbredde-ressourcer uafhængigt. Brugere kan deltage i Web3-netværket gennem Idle Electronics derhjemme uden offentlig netværks-IP. GaGaNode opfordrer alle til at reducere investeringer i nyt mineudstyr og installere GaGaNode på enhver Idle Electronics såsom Raspberry Pi, Android-telefon, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation og andre elektroniske enheder gennem softwareporting så meget som muligt.

Websted: gaganode.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med GaGaNode. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.