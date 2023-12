Funimation Global Group, LLC er et amerikansk underholdningsfirma, der har specialiseret sig i dubbing og distribution af østasiatiske medier, især japansk anime. Virksomheden blev grundlagt af Gen Fukunaga og hans kone Cindy, med finansiering af Daniel Cocanougher og hans familie, som blev investorer i virksomheden. Baseret i Flower Mound, Texas, er Funimation en af ​​de førende distributører af anime og andre udenlandske underholdningsejendomme i Nordamerika. Den har licenseret populære serier, såsom Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul og Code Geass blandt mange andre . Funimation blev opkøbt af Navarre Corporation den 11. maj 2005; i april 2011 solgte Navarre Funimation til en gruppe investorer, der inkluderede Fukunaga for 24 millioner dollars. Fra 2017 til 2019 ejede Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) en ejerandel på 95 % i virksomheden, og siden 2019 driver Sony Group Corporation virksomheden gennem et joint venture mellem to af dets enheder: Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures TV) og Sony Music Entertainment Japan (via Aniplex).

Websted: funimation.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Funimation. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.