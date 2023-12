Ægte ende-til-ende-synlighed med sporing i realtid af fragt i transit og gårdsplads – alt sammen på én omfattende platform. Vi hjælper dig med at transformere din virksomhed og gøre din have til en smidig, indbyrdes forbundet del af din overordnede forsyningskæde. Med FourKites får du det mest avancerede yard management system (YMS) til rådighed. I modsætning til traditionelle værftsstyringsløsninger, der kun kan vise dig, hvad der er i din have, udnytter FourKites realtidssynlighed af fragt i transit og indendørs for at give dig uovertruffen fleksibilitet og indsigt.

