Four Seasons Hotels Limited, der handler som Four Seasons Hotels and Resorts, er et internationalt luksushotel- og resortselskab med hovedkontor i Toronto, Ontario, Canada. Four Seasons driver i øjeblikket mere end 100 hoteller og resorts verden over.

Websted: fourseasons.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Four Seasons. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.