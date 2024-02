Alternativer - Forest Admin

Scal-e

scal-e.com

Scal-e hjælper brands med at levere det rigtige budskab, på det rigtige tidspunkt, til den rigtige person og gennem den rigtige kanal. Via implementeringen af ​​en 100% skræddersyet DataMart, gør det muligt at fange alle data og organisere dem omkring forenede profiler for at personalisere omnichann...