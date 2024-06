FlowGPT er et AI-værktøj, der giver en visuel grænseflade til ChatGPT, et chatbot-værktøj på et lærredstavle. FlowGPT forbedrer samtalestruktur og klarhed ved at give mulighed for multi-threaded visuelle samtaler. Værktøjet tilbyder forskellige noder til at administrere samtaler med lethed, hvilket giver brugerne mulighed for at holde øje med det store billede, dele ideer, få feedback og forbedre deres arbejde. Derudover giver FlowGPT øjeblikkelig adgang til dokumenter uden forsinkelser eller besvær. Brugere kan udføre forskning om ethvert emne med kraften fra ChatGPT. Værktøjet viser forskellige eksempler såsom copywriting-tips, markedsføring, faglitteratur og sund måltidsplanlægning. Dens parallelitet gentager en grammatisk form for at give linjer rytme, mens dens antitese-funktion placerer to modsatte ord side om side for at understrege modsætninger. Dens epistrofe-funktion gentages i slutningen af ​​på hinanden følgende klausuler for at tilføje en lille klokke. FlowGPT opererer på en pay-as-you-grow-model, hvilket betyder, at der ikke er nogen månedlige abonnementer. I stedet betaler brugerne kun for de AI-ord, de bruger. Platformen bruger OpenAI ChatGPT API under motorhjelmen til at tælle antallet af brugte AI-ord, som inkluderer både input- og outputtekst. Samlet set er FlowGPT et kraftfuldt værktøj til at visualisere og strukturere AI-samtaler med fleksibiliteten til at imødekomme individuelle behov.

