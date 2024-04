lockler-platformen gør det muligt for brands at samle, analysere og vise brugergenereret socialt indhold på deres tjenester, hvilket øger konverteringsraterne og dvæletiden. Flockler er betroet af folk som Penguin Books, Royal Mail, Visit Britain og UEFA. 30-dages gratis prøveperiode på alle planer og månedlige abonnementsgebyrer fra 49 € / måned. Vigtigste fordele: * Nem at kurere UGC, der når ud til forbrugere i den tidlige fase af købscyklussen og fører trafik til produktsider * En stigning i konverteringer med 20-30 %, når sociale indlæg bruges som produktudtalelser og vises i købsøjeblikket på kassen eller produktsider * Sociale data og indsigt fra platformen hjælper dig med at skabe mere målrettede og personlige indholdsaktiver, hvilket øger konverteringsraten for din sociale annoncering * Optimeret brugeroplevelse på alle enheder, hvilket øger indholdets konverteringsrater * Der er ingen begrænsninger for udseendet og fornemmelsen og visningen af ​​indhold. Flockler skaber et standard look & feel uden noget udviklingsarbejde, men dine udviklere kan skabe en fuldt tilpasset stil * Kategoriseringer og metadata såsom tags hjælper dig med at skabe skræddersyede og personlige indholdsoplevelser. For eksempel kan du vise indhold med et bestemt tag til kunder, der har besøgt en bestemt side tidligere * Fuld SaaS-løsning og support leveret af Flockler, der gør det muligt for kunderne at sænke teknologiomkostningerne og omfordele dette budget til marketing- og salgsaktiviteter.

