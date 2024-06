Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

EyeOnTask hjælper feltservicevirksomheder med at styre arbejdsgangene problemfrit, hvilket gør det til den bedste feltservicestyringssoftware på markedet. Vi leverer en løsning til feltserviceorganisationer, der i øjeblikket oplever besvær med at administrere den spredte arbejdsgang. Vi er en kundecentreret virksomhed, hvis mål er at skære ned på udgifterne, øge produktiviteten og strømline processer i enhver feltoperation. Brancher, vi betjener - 1. HVAC 2. VVS 3. Computerinstallation og reparation 4. Transport og logistik 5. Byggeri 6. CCTV-overvågning 7. Internet- og kabeludbyder 8. Skadedyrsbekæmpelse 9. Rengøringssoftware 10. Plænepleje og landskab 11. Pool og spa 12. Solar installationssystem 13. Brandsikkerhed og alarmsystemer 14. Elevator, elevatorer & rulletrapper 15. Home Automation ... og mere

Websted: eyeontask.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med EyeOnTask. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.