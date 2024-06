ExtendMusic.AI er et AI-værktøj, der giver musikskabere mulighed for at forbedre og udvide deres originale kompositioner ved at generere frisk og inspirerende musik. Brugeren uploader først deres unikke musik i .wav- eller .mp3-format, og derefter bruger AI-teknologien banebrydende algoritmer til at skabe nye lydspor, der komplementerer og beriger det originale stykke. Værktøjet blev skabt af Mark Doppler og tilbyder et kreditbaseret system, hvor mængden af ​​kreditter, der kræves pr. upload, afhænger af filens længde. ExtendMusic.AIs generative AI-teknologi kan tage op til tres sekunder at skabe nye lydspor, hvor længere tid koster ekstra kreditter. ExtendMusic.AI er ideel til musikskabere, der søger at forstærke deres lyd med nye, innovative og personlige stykker. Værktøjet kan være nyttigt til at skabe arrangementer for filmmusik, videospilsoundtracks og reklamer. Samlet set tilbyder ExtendMusic.AI en innovativ løsning til musikskabere, der ønsker at forbedre og udvide deres originale lydspor med genereret indhold. Værktøjet giver en brugervenlig grænseflade, der er nem at navigere. Det tilbyder et kreditbaseret system, der er brugervenligt og overkommeligt, hvilket gør det tilgængeligt for en bred vifte af brugere.

Websted: extendmusic.ai

