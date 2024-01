Skab WOW-faktoren for at øge dit salg med 3D-visualisering og personalisering af dine produkter i din egen browser, uanset om det er på desktop eller mobil. Evnen til at rotere produktet og zoome ind på det for at få en "fornemmelse" for teksturerne, detaljerne og kvaliteten, vil øge kundeengagementet betydeligt. Expivi linker problemfrit som et plugin på de fleste platforme, såsom Shopify, Magento, SAP, Lightspeed og WooCommerce. Du kan også forbinde Expivi med din ERP-software. Udvid det med WebAR: Expivi tilbyder en problemfri og intuitiv augmented reality-oplevelse til dine kunder. Med et enkelt klik kan dine kunder se det tilpassede produkt på deres mobile enheder. Ingen ekstra plugins eller arbejde nødvendigt, fordi det allerede er inden for Expivis platform! Dine kunder scanner deres omgivelser, placerer produktet i det og kan se produktet med det samme.

Websted: expivi.com

